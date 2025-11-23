Работникам стоит выбирать для отпуска длинные месяцы, чтобы максимально выгодно получить выплаты, посоветовал эксперт Общественной палаты Евгений Машаров.

«Если работнику важна сумма отпускных, то отпуск лучше взять в месяцы, где рабочих дней больше: в 2026 году это апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь» — сказал ТАСС эксперт

Он пояснил, что «стоимость» одного рабочего и отпускного дня различается. Заработную плату считают за фактически отработанные дни. А отпускные — за все календарные дни, кроме праздничных, по среднему заработку за последний год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почему в неделе семь дней

«Если работнику нужно больше выходных дней, то выгодно брать отпуск в январе и мае 2026 года, так как в эти месяцы есть государственные праздники. По Трудовому кодексу РФ, праздничные дни в отпуск не входят», — отметил Машеров.

В настоящее время дни отпуска расходуются в том числе на выходные (для большинства работников это суббота и воскресенье). При этом выходные в таком случае оплачиваются.