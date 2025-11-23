НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт перечислил самые выгодные для отпуска месяцы в 2026 году

Источник:
ТАСС
137 0
Календарь на 2026 год
Фото: © Sibnet.ru

Работникам стоит выбирать для отпуска длинные месяцы, чтобы максимально выгодно получить выплаты, посоветовал эксперт Общественной палаты Евгений Машаров.

«Если работнику важна сумма отпускных, то отпуск лучше взять в месяцы, где рабочих дней больше: в 2026 году это апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь» — сказал ТАСС эксперт

Он пояснил, что «стоимость» одного рабочего и отпускного дня различается. Заработную плату считают за фактически отработанные дни. А отпускные — за все календарные дни, кроме праздничных, по среднему заработку за последний год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему в неделе семь дней

«Если работнику нужно больше выходных дней, то выгодно брать отпуск в январе и мае 2026 года, так как в эти месяцы есть государственные праздники. По Трудовому кодексу РФ, праздничные дни в отпуск не входят», — отметил Машеров.

В настоящее время дни отпуска расходуются в том числе на выходные (для большинства работников это суббота и воскресенье). При этом выходные в таком случае оплачиваются.

Еще по теме
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Путин подписал закон об увольнении мигрантов
Средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в 24 отраслях
Началась рабочая суббота
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Солнце «выстрелило» по таинственному объекту 3I/ATLAS
Объявлено имя «Мисс Вселенная-2025». ФОТО
Как выглядела первая Windows
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
Обсуждение (0)
Картина дня
Представитель США надавил на Зеленского
Институт Пушкина выбрал слово 2025 года
Джонсон назвал мирный план Трампа «кастрацией Украины»
Раскрыта тайна врезавшегося в самолет United Airlines объекта
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
43
Герасимов доложил Путину о взятии Купянска
39
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
30
США призвали Зеленского подписать мирный план до 27 ноября
27
Госдума одобрила введение нового налога на электронику
26
Россия и США тайно взялись за разработку плана по Украине