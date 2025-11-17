НАВЕРХ
Массовый сбой произошел в приложении Сбера

Sibnet.ru
Россияне сообщили о массовом сбое в мобильном приложении Сбербанка. Жалобы поступали от жителей разных регионов страны. Пресс-служба банка сообщает о штатной работе софта.

Число жалоб на работу мобильного приложения Сбера, согласно данным портала Downdetector, утром 17 ноября достигло 1372. Сообщения о невозможности войти в мобильный банк поступали из Хабаровского края, Орловской и Иркутской областей, Кабарбдино-Балкарской Республики и Бурятии.

Пользователи жаловались на невозможность залогиниться в приложении и сбой в работе личного кабинета. Судя по графику жалоб, к 9:00 по московскому времени, работа сервиса была восстановлена.

«В настоящий момент все сервисы банка работают в штатном режиме. Ранее могли возникать краткосрочные трудности с использованием ряда услуг банка. Мы приносим извинения нашим клиентам за временные сложности», – сообщила агентству ТАСС пресс-служба Сбера.

