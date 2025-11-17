НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мошенники стали чаще вовлекать детей в преступные схемы

Источник:
Sibnet.ru
133 1
Ростелеком лицей
Фото: © Sibnet.ru

Специалисты Сбера зафиксировали растущий тренд на вовлечение детей и подростков в мошенничество. За два года количество таких случаев выросло более чем на 30%.

Для обмана несовершеннолетних, как правило, злоумышленники используют три наиболее распространенные схемы, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«В первом случае мошенник входит в доверие к ребенку используя игровые миры, например, через чаты в играх или в соцсетях или мессенджерах предлагают выгодно обменять игровую валюту, редкие виртуальные предметы или скины. Он убеждает ребенка тайно взять телефон родителя и следовать инструкциям», — цитирует Кузнецова пресс-служба Сбера.

В результате преступники обманом заставляют ребенка перевести деньги из приложений банков на телефоне родителей или оформить кредиты.

Вторая распространенная схема – звонок от имени государственных органов. Ребенку сообщают, что у родителей есть неучтенные ценности и им грозит уголовное преследование. Испуганного подростка заставляют передать деньги и драгоценности семьи курьеру якобы для «официальной декларации».

Третья схема состоим в том, что подростку старше 14 лет звонят под предлогом получения посылки или товара с маркетплейса и выманивают код из СМС для авторизации на Госуслугах. После этого поступает другой звонок, уже от имени сотрудника госпортала.

Ребенка запугивают тем, что из-за раскрытия кода на него в эту же минуту оформляют кредит для финансирования экстремизма или ВСУ и предлагают «спастись», переведя все сбережения на «безопасный счет».

Мошенники стали использовать геоданные для обмана россиян

Специалисты Сбера рекомендуют родителям не откладывать разговор с детьми о финансовой безопасности и условиться о специальном кодовом слове, которое ребенок мог бы попросить назвать в случае, если кто-то звонит от имени родителей и предлагает провести какие-либо действия с деньгами.

Еще по теме
Зачем звонят на телефон и сбрасывают
Мошенники стали использовать геоданные для обмана россиян
Высшее должностное лицо России планировали убить на кладбище
Актрису-иноагента Яну Троянову приговорили к восьми годам
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Обсуждение (1)
Картина дня
Венгрия и Турция пообещали скорое завершение конфликта на Украине
Посольство увидело «окно возможностей» для примирения с США
Ученый СО РАН оценил идею переброски Оби в Узбекистан
Депутат назвала способ увеличить пенсию вдвое
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
50
Аудитория мессенджера Max достигла 55 млн пользователей
30
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
28
США провели испытание ядерной бомбы В61-12
23
Раскрыты планы экстренной эвакуации жителей Киева
21
Евросоюз выдал Украине кредит российскими деньгами