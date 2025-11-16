Мошенники стали использовать геоданные для обмана россиян

МВД России зафиксировало факты хищений денег мошенниками, когда аферисты использовали геоданные россиян для угроз и обмана, сообщила пресс-служба ведомства.

«Зарегистрированы факты дистанционных хищений денежных средств, при которых злоумышленники, используя доверительные отношения, установленные на сайтах знакомств, получали актуальные геоданные жертвы», — рассказали ТАСС в МВД.

В дальнейшем, используя угрозы, под видом представителей силовых структур или военнослужащих Украины, людей принуждали к передаче денег через курьеров или путем банковского перевода на подконтрольные счета, уточнили в ведомстве.

«Указанные действия направлены на запугивание граждан и введение их в заблуждение с целью придания правдоподобности противоправным требованиям», — пояснили в ведомстве.

МВД посоветовало соблюдать меры информационной безопасности, включая ограничение круга лиц, имеющих доступ к геоданным и метаинформации, размещаемой в открытом доступе.