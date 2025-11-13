НАВЕРХ
Кремль предупредил Киев о последствиях отказа от переговоров

Украина, отказавшись от переговоров с Россией, рано или поздно к ним вернется, но на гораздо худших условиях, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Британская газета Times ранее со слов замглавы украинского МИД Сергея Кислицы написала о приостановке контактов сторон по инициативе Киева.

«Украинская сторона на фоне таких заявлений должна знать, что рано или поздно ей придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций. Эти позиции у киевского режима изо дня в день ухудшаются», — приводит РИА Новости заявление Пескова.

По его словам, Россия, за неимением возможности продолжать диалог, продолжит спецоперацию до достижения целей, поставленных президентом Владимиром Путиным.

ВСУ потеряли на фронте каждого второго солдата

«Нам главное — обеспечить свою безопасность, обеспечить свои интересы, застраховать свою безопасность для будущих поколений и выполнить те задачи, которые стоят перед нами», — пояснил представитель Кремля.

