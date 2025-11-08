НАВЕРХ
ВСУ потеряли на фронте каждого второго солдата

Источник:
Military Watch Magazine
Армия Украины
Фото: © пресс-служба президента Украины

Украинская армия потеряла около 1,7 миллиона человек убитыми и ранеными, подсчитали эксперты американского издания Military Watch Magazine. Это почти половина от численности ВСУ.

Масштабы потерь являются следствием политики украинских военкоматов, которые направляют на передовую необученных рекрутов из сельской местности после минимального двухдневного обучения, отмечается в материале.

Помимо безвозвратных и санитарных потерь процветает дезертирство — ежемесячно оружие бросают порядка 40 тысяч человек, это рекордное количество с начала конфликта. Общая численность беглецов составила порядка 400 тысяч.

Причиной массового дезертирства и острой нехватки личного состава в ВСУ стал высокий уровень потерь среди срочников, который на ряде направлений достигает 80–90%. Некоторых участках фронта продолжительность жизни военнослужащих ограничивается четырьмя часами.

Фронт держится на 30-50% штата, при этом офицеры ВСУ признают, что бригады в настоящее время не способны ни атаковать, ни обороняться. Даже массовая мобилизация вряд ли спасет положение, подытоживает автор статьи.

