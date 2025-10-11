Командующий ВСУ признал плохую ситуацию на фронте

Ситуация на фронте для ВСУ остается сложной, заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский по итогам рабочего совещания, на котором обсуждались результаты украинской армии в сентябре.

Армия Украины сосредотачивает усилия на удержании позиций и стабилизации обстановки в первую очередь на Лиманском, Покровском, Добропольском, Новопавловском направлениях, уточнил Сырский в своем телеграм-канале.

При этом главнокомандующий ВСУ спрогнозировал, что впереди армию «ждут новые испытания», за прошедший месяц российские войска нарастили количество средств для воздушной атаки в 1,3 раза.

В этой связи ВСУ необходимо приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики, подчеркнул Сырский.