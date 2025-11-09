Песков объяснил заявление Путина о ядерных испытаниях

Президент России Владимир Путин не давал указания приступить к подготовке ядерных испытаний, а поручил разобраться в том, насколько целесообразно их проводить, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать. Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение», — подчеркнул представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Так он ответил на вопрос, посылала ли Москва сигнал Вашингтону заявлениями на Совбезе на этой неделе.

«Сигнал следующий: мы слышали заявление от президента Соединенных Штатов, в котором он: а — сказал, что Россия и Китай занимаются испытаниями ядерных вооружений, и, б — что Америка в самое ближайшее время сделает то же самое», — сказал Песков.

В этой связи Путин дал поручение разобраться действительно ли США намерены провести ядерные испытания, и «прийти к выводу о целесообразности или нецелесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям», отметил представитель Кремля.

Ранее Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания, связав свое решение с действиями «других ядерных держав», в частности, с заявлением Путина об испытании ракеты «Буревестник».