НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Песков объяснил заявление Путина о ядерных испытаниях

Источник:
Sibnet.ru
177 0
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин не давал указания приступить к подготовке ядерных испытаний, а поручил разобраться в том, насколько целесообразно их проводить, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать. Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение», — подчеркнул представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Так он ответил на вопрос, посылала ли Москва сигнал Вашингтону заявлениями на Совбезе на этой неделе.

«Сигнал следующий: мы слышали заявление от президента Соединенных Штатов, в котором он: а — сказал, что Россия и Китай занимаются испытаниями ядерных вооружений, и, б — что Америка в самое ближайшее время сделает то же самое», — сказал Песков.

В этой связи Путин дал поручение разобраться действительно ли США намерены провести ядерные испытания, и «прийти к выводу о целесообразности или нецелесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям», отметил представитель Кремля.

Ранее Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания, связав свое решение с действиями «других ядерных держав», в частности, с заявлением Путина об испытании ракеты «Буревестник».

Еще по теме
Гидрометцентр рассказал, в каких регионах ждать снегопадов
НАТО отказалось начинать третью мировую войну из‑за Украины
Украина признала династию Романовых «символом империализма»
Более шести миллионов мужчин скрываются на Украине от мобилизации
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Шойгу выбрал место для нового города в Сибири
Объект 3I/ATLAS «выдал» свое искусственное происхождение
Названа самая красивая девушка Земли. ФОТО
Объект 3I/ATLAS отследили через китайский зонд
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

_ASUS__

вообще странно что не сбили если они целый орешник сбили !!! ... может они устали пока орешник сбивали

pepelmetal

Котелок закрылся, начинается прожарка

_ASUS__

с этого города пойдёт падение украинской обороны причём лавинообразными темпами ... киевские нацистские...

Юра121032

Разговор про бензин, а при чем здесь Украина?