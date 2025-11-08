НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Раскрыты правила проведения сборов для резервистов

Источник:
Sibnet.ru
Армия России (сапер)
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало проект постановления о порядке проведения специальных сборов для граждан, пребывающих в мобилизационном резерве Вооруженных сил.

Согласно документу, решение о проведении сборов и количестве задействованных резервистов будет принимать президент России. Их целью обозначена охрана критически важных и жизнеобеспечивающих объектов. Ответственность за организацию сборов ляжет на Минобороны.

Срок пребывания резервистов на сборах не должен превышать шести месяцев в год. Расчет выплат и компенсаций будет производиться на основании справок о времени пребывания на сборах.

Для работающих резервистов предполагается сохранение средней зарплаты, также будут действовать районные коэффициенты и надбавки за службу на территориях с особыми климатическими условиями.

На время сборов резервисты получат статус военнослужащих — с соответствующими правами и обязанностями. Так, время пребывания на сборах засчитывается в срок военной службы, в случае гибели резервиста его семье полагаются выплаты и льготы.

Кроме этого, за нарушение порядка прохождения сборов резервисты будут нести ответственность наравне с военнослужащими. Это касается случаев самовольного оставления части, дезертирства или неповиновения приказу.

Президент Владимир Путин 4 ноября подписал закон о привлечении резервистов к охране стратегически важных объектов в мирное время. В регионах уже приступили к созданию соответствующих формирований.

Оборона #Армия
