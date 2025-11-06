Раскрыто убийство «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой и ее знакомого

Финалистка конкурса «Миссис Бурятия — 2024» Сэсэг Буинова и ее знакомый Станислав Норбоев, пропавшие в апреле 2024 года в Улан-Удэ, стали жертвами разбоя, напавший на них мужчина через несколько месяцев застрелил знакомого и свел счеты, сообщило СУ СК РФ по Республике Бурятия.

Буинова и Норбоев пропали вечером 11 апреля 2024 года. Молодой человек сел в машину девушки на парковке торгового центра. Через несколько дней в разных частях города были обнаружены автомобиль со следами, похожими на кровь, и вещи исчезнувших. Следователи выяснили, что в машине был третий человек. Тела пропавших обнаружили в марте в смотровой яме заброшенного пустующего гаража.

По версии следствия, преступление совершил 40-летний мужчина, нигде не работавший и погрязший в долгах. Он сел в машину незнакомцев и, угрожая пистолетом, заставил отъехать в безлюдное место, там застрелил.

Злоумышленник забрал телефоны, ювелирные украшения и деньги. Тела спрятал неподалеку от места преступления, стер кровь с машины и с дороги. Автомобиль бросил. Через два дня мужчина решил перепрятать тела.

Он попросил машину у знакомого и отвез Буинова и Норбоев в заброшенные гаражи на окраине Улан-Удэ. Через несколько дней, 20 апреля, мужчина избавился от свидетеля. Он приехал в дом приятеля, застрелил его, а строения поджег. По случайности, в дом убитого зашли его друзья. Фигурант угрожал им оружием, но людям удалось сбежать. Мужчина стрелял в себя, ранил, а впоследствии скончался в больнице.

Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у предполагаемого убийцы было психическое расстройство, которое выражалось в бредовых идеях, раздвоении личности, неадекватном поведении и мании преследования — ему казалось, что за ним следят правоохранители.

Дело передано в суд. По информации «Байкал Daily», в нем примет участие представитель погибшего — его жена, которая не согласна с выводами следствия.

Буиновой было 30 лет. На конкурсе «Миссис Бурятия — 2024» она выиграла титул «Миссис Топ-модель — 2024». У нее остались муж и двое детей. Норбоеву — 26 лет. По словам родственников, они познакомились в ночном клубе.