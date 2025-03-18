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Обнаружено тело пропавшей год назад «Миссис Бурятия»

Источник:
Sibnet.ru
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Пропавшая финалистка «Миссис Бурятия — 2024» Сэсэг Баинова
Фото: © @bainova_seseg

Тела пропавших год назад финалистки конкурса «Миссис Бурятия — 2024» Сэсэг Буиновой и ее знакомого Станислава Норбоева, предположительно, обнаружены в заброшенном гараже в Улан-Удэ, сообщило СУ СК РФ по региону.

Буинова и Норбоев пропали вечером 11 апреля 2024 года. Молодой человек сел в ее машину на парковке торгового центра. Через несколько дней в разных частях были обнаружены автомобиль со следами, похожими на кровь, и вещи исчезнувших. Следователи выяснили, что в машине был третий человек — он подсел к Сэсэг и ее знакомому. Его личность пока не установлена.

За время поисков были отсмотрены видеозаписи с сотни придорожных видеокамер наблюдения, осмотрены десятки зданий и сооружений, в том числе около 500 гаражей. Наконец, 17 марта в заброшенном пустующем гараже в поселке Аэропорт были обнаружены два тела. Они находились на глубине около двух метров в досмотровой яме под слоем льда, мусора и песка.

Место обнаружения тел пропавших Сэсэг Баиновой и Станислава Норбоева
Фото: © СУ СК РФ по Республике Бурятия

Назначен комплекс судебных экспертиз, которые позволят установить причину и давность наступления смерти.

Буиновой было 30 лет. На конкурсе «Миссис Бурятия — 2024» она выиграла титул «Миссис Топ-модель — 2024». У нее остались муж и двое детей. Норбоеву — 26 лет. По словам родственников, они познакомились в ночном клубе.

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ЧП #Криминал #Бурятия
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