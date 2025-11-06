Кортеж Анджелины Джоли задержали на Украине

Голливудская актриса, посол доброй воли ЮНИСЕФ(детский фонд ООН) Анджелина Джоли посетила Херсон. В Николаевской области Украины ее кортеж задержали, и водителя-охранника попытались мобилизовать.

Официально визит Джоли не подтверждали ни представители актрисы, ни украинские власти. По данным Politico, она не уведомила Киев о намерении посетить Украину, пересекла границу пешком. Актриса приехала в Херсон в рамках благотворительной программы и побывала в нескольких медицинских учреждениях, написали украинские издания «Страна» и УНИАН.

Фото с Джоли опубликовал бывший депутат горсовета Херсона Виталий Богданов. На нем актриса в бронежилете с украинским флагом и надписью с названием фонда Legacy of War.

Фото: © Виталий Богданов

На блокпосту в Николаевской области джип с Джоли остановили. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задержали водителя-охранника. Как сообщает УНИАН, ссылаясь на источники, задержан гражданин Украины 1992 года рождения. У него не оказалось военно-учетных документов.

В ходе проверки выяснилось, что он офицер запаса, при этом у него нет подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации. Сейчас мужчина готовится к военной службе, утверждает источник УНИАН.

В командовании Сухопутных войск ВСУ заявили ТСН, что охранник является офицером запаса и его пригласили, чтобы проверить личность, после чего отпустили, а Джоли приехала в ТЦК, чтобы сходить в туалет.

Это не первый визит актрисы на Украину. Весной 2022 года Джоли приезжала с гуманитарной миссией во Львов.

Осенью 2022 года Херсонская область вошла в состав России по результатам референдума. Под контролем Москвы находится левый берег Днепра, правый, в том числе город Херсон, в настоящее время контролирует Киев.