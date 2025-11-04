Украина признала Тургенева символом «российского империализма»

Украинские власти признали российского писателя и драматурга Ивана Тургенева символом пропаганды «российского империализма», соответствующие материалы обнародовал Институт национальной памяти Украины.

Ведомство ранее подготовило список лиц, которые связаны с «российской имперской политикой», предложив убрать из публичного доступа связанные с ними объекты. В него вошли политики, исследователи, военнослужащие и деятели культуры.

Так, в список включили последнего российского императора Николая II, мореплавателя Семена Дежнева, поэта Михаила Лермонтова, композитора Модеста Мусоргского.

Список подготовлен в рамках украинского закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимики». В его рамках ведется переименование улиц и населенных пунктов, а также демонтаж памятников.