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Украина убрала из школьной программы русский язык и литературу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство образования и науки Украины убрало из школьной программы предметы по русскому языку и литературе, сообщается на сайте ведомства.

Больше в образовательном процессе на Украине не будут использовать программы «Русский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке» для 5-9 классов, «Русский язык и литература (интегрированный курс)», «Литература (русская и зарубежная)». Также исключат программы по русскому языку для общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке/с обучением на русском языке для 10-11 классов.

Вместо работ русских и белорусских писателей в учебную программу добавят произведения зарубежных авторов «в соответствии с литературным процессом и с учетом возрастных особенностей учащихся», например, О. Генри, Анну Гавальду, Джона Бойна.

В курсе «Зарубежная литература» будут изучаться произведения Николая Гоголя, Михаила Булгакова, Владимира Короленко, жизнь и творчество которых «были тесно связаны с Украиной». В списке произведений для дополнительного чтения оставят для выбора учителем произведения Ильфа и Петрова («12 стульев») и Анатолия Кузнецова («Бабий Яр»).

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Политика #Мир #Образование
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Топ комментариев

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

mosquito__2010

Свобода слова про западному образцу )))

MuCbE

Ой такой ужас, засуха в европе, бензин в США дорогущий все драпают в Россию, триллионами человек. Хохлы...

orangeraven

Все это накроет сразу всех - Украину, РФ и Европу, без всяких очередей! ЯО без разницы кого убивать!...