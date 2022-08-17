Украина убрала из школьной программы русский язык и литературу

Министерство образования и науки Украины убрало из школьной программы предметы по русскому языку и литературе, сообщается на сайте ведомства.

Больше в образовательном процессе на Украине не будут использовать программы «Русский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке» для 5-9 классов, «Русский язык и литература (интегрированный курс)», «Литература (русская и зарубежная)». Также исключат программы по русскому языку для общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке/с обучением на русском языке для 10-11 классов.

Вместо работ русских и белорусских писателей в учебную программу добавят произведения зарубежных авторов «в соответствии с литературным процессом и с учетом возрастных особенностей учащихся», например, О. Генри, Анну Гавальду, Джона Бойна.

В курсе «Зарубежная литература» будут изучаться произведения Николая Гоголя, Михаила Булгакова, Владимира Короленко, жизнь и творчество которых «были тесно связаны с Украиной». В списке произведений для дополнительного чтения оставят для выбора учителем произведения Ильфа и Петрова («12 стульев») и Анатолия Кузнецова («Бабий Яр»).