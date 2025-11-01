НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Названо самое длинное слово русского языка

Источник:
РИА Новости
212 1
Книга
Фото: © Sibnet.ru

Самое длинное слово в русском языке состоит из 55 букв, сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка Павел Катышев. Это прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые».

Чтобы найти это слово, сотрудники института воспользовались помощью искусственного интеллекта, уточнил Катышев в комментарии РИА Новости. Данное прилагательное можно встретить в названии патента на изобретение, зарегистрированного в 2006 году.

Самое длинное слово русского языка обозначает название химического соединения, которое описывает молекулу, состоящую из нескольких структур: пиридина (соединение с атомом азота) и циклопентила (пятиугольное кольцо углеродов).

Подобные термины формируют по правилам номенклатуры Международного союза теоретической и прикладной химии, они должны отражать структуру молекулы, ее класс и другие свойства.

Что касается самого длинного слова, которое не относится к научным терминам, то здесь в топе «превысокомногорассмотрительствующий», добавил Катышев. По его словам, русский язык очень легко вбирает в себя многокомпонентные слова, поэтому топ список постоянно обновляется.

Названо число городов России с названием из трех букв
Еще по теме
«Яндекс» создал ИИ-репетитора для подготовки к ЕГЭ
Когда начнутся осенние каникулы
Минпросвещения оценило идею введения 12‑летки в школах
Опубликовано расписание ЕГЭ на 2026 год
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Произошел беспрецедентный сбой VPN-сервисов
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
«Буревестник»: Россия испытала научно-фантастическую ракету
Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

-Керя-

Опять Россияне виноваты в инфляции! И ни слова одорожании бензина и электроэнергии...

Удавиков

сразу понятно, что барышня представляет интересы кучки барыг

Удавиков

Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров в 2024 году, поднявшись на четвертое место...

Uynachalnica

Кому тут из местных зарплату немерено поднимали?