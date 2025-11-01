Названо самое длинное слово русского языка

Самое длинное слово в русском языке состоит из 55 букв, сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка Павел Катышев. Это прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые».

Чтобы найти это слово, сотрудники института воспользовались помощью искусственного интеллекта, уточнил Катышев в комментарии РИА Новости. Данное прилагательное можно встретить в названии патента на изобретение, зарегистрированного в 2006 году.

Самое длинное слово русского языка обозначает название химического соединения, которое описывает молекулу, состоящую из нескольких структур: пиридина (соединение с атомом азота) и циклопентила (пятиугольное кольцо углеродов).

Подобные термины формируют по правилам номенклатуры Международного союза теоретической и прикладной химии, они должны отражать структуру молекулы, ее класс и другие свойства.

Что касается самого длинного слова, которое не относится к научным терминам, то здесь в топе «превысокомногорассмотрительствующий», добавил Катышев. По его словам, русский язык очень легко вбирает в себя многокомпонентные слова, поэтому топ список постоянно обновляется.