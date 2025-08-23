Названо число городов России с названием из трех букв

В России насчитывается 16 городов с самым коротким названием из трех букв, среди них столица Башкортостана Уфа, сообщил Росреестр.

Ведомство привело данные Государственного каталога географических названий Роскадастра. Помимо Уфы, это города Аша, Бор, Буй, Гай, Дно, Зея, Нея, Обь, Оса, Оха, Реж, Сим, Уяр, Шуя, Южа, передает РИА Новости.

Ранее Росреестр сообщил, что самое длинное название — у города Александровск-Сахалинский на Дальнем Востоке. В наименовании упомянутого города 25 символов.

Согласно статистике, всего в России существует 1242 населенных пункта со статусом города. Самый молодой город страны — Ойсхара в Гудермесском районе Чечни, получивший этот статус в декабре 2023 года.