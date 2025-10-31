НАВЕРХ
Зеленский оценил ситуацию в Красноармейске одним словом

Sibnet.ru
Ситуация в Красноармейске для ВСУ «сложная», заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале, комментируя наступление российских войск.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в Купянске и Красноармейске оказались заблокированы несколько крупных группировок ВСУ. Российский лидер предложил пустить к украинским военным западных журналистов.

Согласно приказу президента, командование РФ готово при необходимости временно приостановить боевые действия в указанных районах на пять-шесть часов, а также организовать коридоры для свободного въезда и выезда представителей иностранных СМИ.

Группировка «Центр» в октябре заняла несколько населенных пунктов в непосредственной близости от Красноармейска — в частности, Новопавловку и Чунишино, а также несколько поселений близ расположенного по соседству с городом Мирнограда.

За неделю с 27 по 31 октября украинские войска пытались четырежды деблокировать сослуживцев, оказавшихся в котле в Красноармейске, уточнила пресс-служба Минобороны России. За тот же период бойцы ВСУ предприняли 23 попытки прорвать окружение.

МО РФ заявил о признании Киевом катастрофы ВСУ в Покровске
Производитель заявил о проблемах с украинской ракетой «Фламинго»
Герасимов рассказал об успехах российской армии на фронте
Россия нанесла массированный удар по объектам Украины
