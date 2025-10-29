Wildberries открыл виртуальную примерочную

Wildberries запустил виртуальную примерочную, сообщила пресс-служба маркетплейса. Ранее функция «Клиентская примерка» работала в тестовом режиме, а теперь она доступна всем пользователям.

Клиенты с помощью виртуальной примерочной могут посмотреть, как потенциально приобретаемая вещь будет смотреться. Использовать функцию можно с одеждой, обувью и аксессуарами.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо зайти на карточку товара, нажать «Посмотреть вещь на себе», загрузить свою фотографию в полный рост и дождаться финальной обработки.

Отмечается, что снимки обрабатывает нейросеть, которую разработали специалисты Wildberries. В поиске в разделе «Фильтры» можно выбрать только те товары, для которых доступна виртуальная примерочная.