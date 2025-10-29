НАВЕРХ
Wildberries открыл виртуальную примерочную

Sibnet.ru
Wildberries запустил виртуальную примерочную, сообщила пресс-служба маркетплейса. Ранее функция «Клиентская примерка» работала в тестовом режиме, а теперь она доступна всем пользователям.

Клиенты с помощью виртуальной примерочной могут посмотреть, как потенциально приобретаемая вещь будет смотреться. Использовать функцию можно с одеждой, обувью и аксессуарами.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо зайти на карточку товара, нажать «Посмотреть вещь на себе», загрузить свою фотографию в полный рост и дождаться финальной обработки.

Отмечается, что снимки обрабатывает нейросеть, которую разработали специалисты Wildberries. В поиске в разделе «Фильтры» можно выбрать только те товары, для которых доступна виртуальная примерочная.

Обсуждение (0)
Топ комментариев

snoo

Точно! Вьетнамцы не дадут соврать!

pepelmetal

Зачем далеко ходить, Афганистан

se 34

По словам Столтенберга блок «понимает, что ему тяжело» но надо продолжать скакать, а иначе денег не получит

physx

Когда я стану президентом, я закончу эту войну за 24 часа (с)