Wildberries внедрил поиск товаров по рисункам

Маркетплейс Wildberries реализовал функцию поиска товаров по рисункам и артикулам, сообщила пресс-служба РВБ

Новая фича позволяет загрузить фото товара в приложение и дорисовать нужный пользователю элемент прямо в нем, после чего система найдет что-то похожее на маркетплейсе. В качестве наглядного примера пресс-служба РВБ использовала фото базовой белой футболки, на котором нарисовали недостающее сердечко.

Пользователи также могут вручную перекрасить какой-то элемент на фото в другой цвет, чтобы найти среди товаров вариант наиболее точного оттенка. Еще одной инновацией заявлено распознавание артикула товара с изображения. Это избавит пользователей от необходимости вводить его вручную.

Новый функционал работает за счет комбинации нейросетей. Ранее маркетплейс внедрил еще несколько ИИ-опций, таких как персональный ассистент, краткий пересказ отзывов и онлайн-примерка вещей.



