Химики раскрыли секрет вкуса самого дорогого кофе в мире

Ученые из Индии нашли объяснение уникальному вкусу кофе копи-лювак, получаемого из экскрементов пальмовой циветты. Исследование выявило повышенное содержание жира в зернах.

Команда химиков из университета Кералы во главе с Палатти Аллешем Сину собрала 68 образцов фекалий диких мусангов (малайских пальмовых циветт) на пяти плантациях, где выращивают кофе сорта «Робуста». Для сравнения ученые собрали также спелые кофейные ягоды с каждой плантации.

Все полученные образцы очистили, высушили и измельчили, после чего подвергли химическому анализу. Он показал, что в бобах, прошедших через пищеварительный тракт животных, содержание жира выше (8,4%), чем в обычных зернах (5,9%).

В частности, химики выявили повышенное содержание двух метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК) — метилового эфира каприловой и метилового эфира каприновой кислот. При этом содержание белков, углеводов и летучих органических веществ в обычных и «циветтовых» бобах практически не отличалось.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports. Ученые отмечают, что исследование выявило различия в необжаренных зернах. Как обжарка влияет на химический состав бобов еще предстоит выяснить.

Копи-лювак — это один из самых редких и дорогих сортов кофе в мире. Он производится в Индонезии, на Филиппинах и во Вьетнаме. Стоимость одного килограмма зерен, полученных в дикой природе, может превышать 1000 долларов.