Как связана потеря зубов и продолжительность жизни

Источник:
BMC Geriatrics
Зубная щетка
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Китайские ученые установили, что скорость потери зубов прямо свидетельствует о развитии серьезных болезней и риске ранней смерти. 

Специалисты наблюдали 8 тысяч человек более трех лет. Результаты показали: те, кто терял зубы быстрее, чаще умирали. На эту взаимосвязь не влияли ни пол, ни возраст, ни уровень образования или образ жизни, приводит результаты исследования журнал BMC Geriatrics.

Ученые считают, что скорость потери зубов может стать несложным и доступным методом оценки здоровья пожилых людей.

Вода оказалась лучшим способом защиты от кариеса

Ученые советуют заботиться о гигиене рта и периодически посещать стоматолога. Эти простые меры не только помогут сохранить зубы, но и продлить жизнь.

