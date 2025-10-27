НАВЕРХ
Трамп посетит Японию ради «интересной сделки»

Kyodo
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп 27 октября прилетит в Японию. Ожидается, что визит продлится два дня, сообщил генеральный секретарь японского правительства Минору Кихара.

Кихара уточнил, что в ходе поездки Трамп проведет переговоры с новым японским премьер-министром Санаэ Такаити — первой женщиной в истории страны, занявшей этот пост. Также он удостоится аудиенции у императора Нарухито, передает Kyodo.

Трамп подтвердил свой прилет на пресс-конференции после подписания документов с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом. «Завтра мы направимся в очень красивую страну, и у нас будут некоторые очень хорошие, интересные сделки», — сказал он в ходе прямой трансляции.

Американский лидер в июле анонсировал заключение «возможно крупнейшей» торговой сделки с Японией. По его словам, США будут поставлять в Японию автомобили и сельскохозяйственные продукты, при этом обоюдная пошлина составит 15%.

Визит станет для Трампа первым посещением Японии с начала второго срока полномочий. До этого американский лидер прилетал в эту страну в июне 2019 года, когда в Осаке проходил саммит G20.

Женщина стала премьер-министром Японии
