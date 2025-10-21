Женщина впервые стала премьер‑министром Японии

НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Женщина ультраправых взглядов стала премьер‑министром Японии

Источник:
NHK
146 0
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити
Фото: Taiwan Presidential Office / CC BY 2.0

Глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Санаэ Такаити стала первой в истории страны женщиной-премьером. Она известна своими ультраправыми, милитаристкими взглядами.

«Сегодняшний день станет для нас отправной точкой в укреплении японской экономики и превращении Японии в страну, способную взять на себя ответственность за будущие поколения. Я с нетерпением жду совместной работы над этим», — приводит японское агентство NHK заявление Такаити.

В ближайшее время новый премьер-министр страны объявит состав правительства, который должен будет утвердить император Нарухито.

Такаити родилась в 1961 году, окончила экономический факультет Университета Кобэ и Институт государственного управления и менеджмента Мацусита. Занимала ряд высших постов в правительстве. В октябре 2025 года стала лидером ЛДП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамые пьющие главы государств

Такаити известна своими ультраправыми взглядами. Она выступает за пересмотр девятой статьи японской конституции, провозглашающей отказ страны от милитаризма. Она также выступает за пересмотр запрета для Японии владеть ядерным оружием.

Она состоит в «совете Японии» — закрытом обществе высокопоставленных националистов. Выступает против однополых браков. Такаити играла в рок-группе, увлекается скачками и объехала всю Японию на мотоцикле.

Новая глава правительства не скрывает, что хотела бы стать японской «железной леди» по примеру премьера Британии Маргарет Тэтчер.

Еще по теме
Нарышкин заявил о подготовке Европы к войне с Россией
Экс-президент Франции Саркози отправился в тюрьму
Захарова рассказала о кукловодах Зеленского из «партии войны»
Трамп заявил Зеленскому о гарантиях безопасности для России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Финляндия «накажет» Россию вырубкой лесов
Сибирская магнитная аномалия внезапно увеличилась
Asus представила мощный игровой ПК размером с консоль
Стояние на Угре: как Русь избавилась от монголо-татарского ига
Обсуждение (0)
Картина дня
Нарышкин заявил о подготовке Европы к войне с Россией
Женщина впервые стала премьер‑министром Японии
Метеорит разбил стекло пассажирского самолета. ФОТО
Владелец взорвавшейся «Листвяжной» получал зарплату более 4 млн рублей
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

pepelmetal

Сношение зельки в асашай, уже становится доброй традицией

scorpion2777

Вот такой болт вместо "Томагавков"

the_great_white

3,5 года условно! страшное наказание...

pepelmetal

ЦитатаРешение провести саммит в Венгрии можно расценить как «оскорбление для Европы», не можно, а нужно😆