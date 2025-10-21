Женщина впервые стала премьер‑министром Японии

Глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Санаэ Такаити стала первой в истории страны женщиной-премьером. Она известна своими ультраправыми, милитаристкими взглядами.

«Сегодняшний день станет для нас отправной точкой в укреплении японской экономики и превращении Японии в страну, способную взять на себя ответственность за будущие поколения. Я с нетерпением жду совместной работы над этим», — приводит японское агентство NHK заявление Такаити.

В ближайшее время новый премьер-министр страны объявит состав правительства, который должен будет утвердить император Нарухито.

Такаити родилась в 1961 году, окончила экономический факультет Университета Кобэ и Институт государственного управления и менеджмента Мацусита. Занимала ряд высших постов в правительстве. В октябре 2025 года стала лидером ЛДП.

Такаити известна своими ультраправыми взглядами. Она выступает за пересмотр девятой статьи японской конституции, провозглашающей отказ страны от милитаризма. Она также выступает за пересмотр запрета для Японии владеть ядерным оружием.

Она состоит в «совете Японии» — закрытом обществе высокопоставленных националистов. Выступает против однополых браков. Такаити играла в рок-группе, увлекается скачками и объехала всю Японию на мотоцикле.

Новая глава правительства не скрывает, что хотела бы стать японской «железной леди» по примеру премьера Британии Маргарет Тэтчер.