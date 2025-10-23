Новосибирские ученые придумали оздоравливающие чипсы

Ученые разработали и запатентовали картофельные чипсы с добавлением комплекса кислот, который содержит десятки полезных компонентов, сообщила пресс-служба Новосибирского аграрного госуниверситета.

Ученые разработали технологию производства чипсов, при которой используются гуминовая и фульвовая кислоты. Они содержат широкий спектр минералов, аминокислот и микроэлементов, всего около 70 полезных компонентов, а также обладают высокой биодоступностью, отмечается в сообщении.

Во время приготовления очищенные и нарезанные на ломтики клубни выдерживаются в гумусовых кислотах, затем сушатся. После добавления вкусоароматических добавок картофель обжаривается в масле.

Пять специй для улучшения пищеварения

Гуминовые кислоты (к ним относится и фульвовая) — это группа высокомолекулярных органических соединений, образующихся при разложении растительных остатков и входящие в состав таких природных материалов как торф и бурый уголь. Они оказывают мощное лечебное воздействие, подавляют активность вирусов.