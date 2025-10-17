Специи способны не только сделать еду ароматнее, но и улучшить пищеварение. Дипа Камдар из Кингстонского университета рассказал о пяти полезных для кишечника специях.

Семена фенхеля богаты нерастворимой клетчаткой, которая помогает предотвратить образование газов и вздутие живота. В некоторых культурах фенхель традиционно жуют после еды, чтобы освежить дыхание и улучшить пищеварение, пишет журнал StudyFinds со ссылкой на ученого.

Мята перечная облегчает неприятные симптомы пищеварения. Ее активное вещество, ментол, расслабляет мышцы кишечника, помогая уменьшить вздутие живота, газы и боли в животе. Он также может снизить чувствительность к боли, бороться с вредными бактериями и снимать воспаление.

Корни имбиря имеют жгучий и терпкий вкус, но благотворно сказываются на кишечнике. Имбирь борется с патогенными микробами, избавляет кишечник от спазмов, укрепляет его стенки, поддерживает микрофлору, повышает усвояемость питательных веществ и уменьшает воспаление.

Тмин повышает активность пищеварительных ферментов, ускоряя расщепление пищи. Он способствует выделению желчи из печени, которая помогает переваривать жиры и усваивать питательные вещества.

Корица обладает антисептическим свойством, уничтожает паразитов и грибки. Она также стабилизирует работу пищеварительного тракта, очищает кишечник и избавляет от остатков пищи, вызывающих брожение. Корица показана при повышенной кислотности желудка. От тяжести в желудке поможет порция корицы на кончике чайной ложки, которую нужно запить водой.