Почему «полезные» добавки в продуктах могут вредить

Источник:
Science of Food
Обработанная клетчатка, которая часто используется как специальная пищевая добавка, может вредить кишечнику, так как способствует росту определенной группы бактерий, говорится в исследовании ученых из Университета штата Пенсильвания.

Обработанная пищевая клетчатка делается на основе природных источников, но в результате получается клетчатка одного типа. Она вызывает бурный рост одной группы бактерий, в итоге накапливаются вредные продукты их жизнедеятельности. Они способствуют развитию воспалений и даже рака кишечника.

Обработанную клетчатку добавляют в состав:
  • хлеба и выпечки, чтобы были пышнее и дольше не черствели;
  • йогуртов, мороженого и коктейлей, чтобы сделать их текстуру более густой и кремовой;
  • газированных напитков и соков, чтобы создать ощущение «натуральной мякоти»;
  • порошков и БАДов.

Натуральная клетчатка содержится в различных продуктах, питаясь ими, человек получает не один, а несколько видов клетчатки, а также витамины с минералами. Получается сбалансированный набор питания для кишечных бактерий, отмечается в публикации ученых в журнале Science of Food.

Наука #Здоровье #Еда
