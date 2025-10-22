Почему «полезные» добавки в продуктах могут вредить

Обработанная клетчатка, которая часто используется как специальная пищевая добавка, может вредить кишечнику, так как способствует росту определенной группы бактерий, говорится в исследовании ученых из Университета штата Пенсильвания.

Обработанная пищевая клетчатка делается на основе природных источников, но в результате получается клетчатка одного типа. Она вызывает бурный рост одной группы бактерий, в итоге накапливаются вредные продукты их жизнедеятельности. Они способствуют развитию воспалений и даже рака кишечника.

хлеба и выпечки, чтобы были пышнее и дольше не черствели;

йогуртов, мороженого и коктейлей, чтобы сделать их текстуру более густой и кремовой;

газированных напитков и соков, чтобы создать ощущение «натуральной мякоти»;

порошков и БАДов.

Обработанную клетчатку добавляют в состав:

Натуральная клетчатка содержится в различных продуктах, питаясь ими, человек получает не один, а несколько видов клетчатки, а также витамины с минералами. Получается сбалансированный набор питания для кишечных бактерий, отмечается в публикации ученых в журнале Science of Food.