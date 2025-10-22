НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Новосибирец задержан по делу об убийстве 4 человек при поджоге домов

Источник:
Sibnet.ru
121 0
Обвиняемый в поджоге домов в Новосибирске, где погибли четыре человека
Обвиняемый в поджоге домов в Новосибирске, где погибли четыре человека
Фото: © пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Полицейские задержали 42-летнего жителя Новосибирска, которого обвиняют в поджоге многоквартирных домов. При пожаре погибли четыре человека, сообщило региональное управление Следственного комитета России.  

По версии следствия, 18 октября мужчина поджег два многоквартирных деревянных дома в Ленинском районе Новосибирска. В результате пожара погибли четверо жителей одного из домов — мужчина 1941 года рождения и три женщины 1946, 1959 и 1979 годов рождения.

При пожаре пострадали еще семь человек, трое были госпитализированы. После поджогов обвиняемый скрылся и уехал в Томск. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью».

Ограбление века: что украли из Лувра

По данным следствия, обвиняемый был ранее судим за совершение аналогичных преступлений. Его задержали в Томске 21 октября и затем доставили в Новосибирск. Следователи предъявили мужчине обвинение, а также ходатайствовали перед судом о его помещении под стражу.

Еще по теме
Ограбление века: что украли из Лувра
Появилась новая схема мошенничества через «Госуслуги»
Подросток в Приангарье из ревности совершил двойное убийство
Дело Юрия Дудя передали в суд
смотреть все
ЧП #Криминал #Новосибирск #Томск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Asus представила мощный игровой ПК размером с консоль
Россия поднимет со дна затопленные советские подлодки
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
СМИ узнали о требовании Путина к Украине в разговоре с Трампом
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

pepelmetal

Сношение зельки в асашай, уже становится доброй традицией

scorpion2777

Вот такой болт вместо "Томагавков"

the_great_white

3,5 года условно! страшное наказание...

mosquito__2010

по сообщениям телеграмм канала УВБ-76 логи сегодня 20 окт. 2025 г. прозвучали три слова -донкихотдыроколпосаженый5...