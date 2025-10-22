Новосибирец задержан по делу об убийстве 4 человек при поджоге домов

Обвиняемый в поджоге домов в Новосибирске, где погибли четыре человека

Полицейские задержали 42-летнего жителя Новосибирска, которого обвиняют в поджоге многоквартирных домов. При пожаре погибли четыре человека, сообщило региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, 18 октября мужчина поджег два многоквартирных деревянных дома в Ленинском районе Новосибирска. В результате пожара погибли четверо жителей одного из домов — мужчина 1941 года рождения и три женщины 1946, 1959 и 1979 годов рождения.

При пожаре пострадали еще семь человек, трое были госпитализированы. После поджогов обвиняемый скрылся и уехал в Томск. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью».

По данным следствия, обвиняемый был ранее судим за совершение аналогичных преступлений. Его задержали в Томске 21 октября и затем доставили в Новосибирск. Следователи предъявили мужчине обвинение, а также ходатайствовали перед судом о его помещении под стражу.