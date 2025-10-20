Европа обсудит полный отказ от российских энергоносителей

Министры иностранных дел Евросоюза в понедельник, 20 октября проведут заседание по законопроекту о полном отказе от поставок российских нефти и газа к 2028 году. Против пока выступают только Венгрия и Словакия.

Ранее законопроект уже согласовали послы стран Евросоюза. Евросоюз, несмотря на огромные потери из-за отказа от дешевых российских энергоносителей, твердо решил наказать Москву, лишив ее части доходов. В этом его активно поддерживают США, которые намерены заместить российский газ своим дорогим топливом.

Аналитики полагают, что главы МИД ЕС легко примут план о полном отказе от российского топлива, несмотря на возражения со стороны Венгрии и Словакии. Поскольку вопрос относится не к санкционной, а к торговой политике ЕС, план может быть утвержден не единогласно, а квалифицированным большинством.

После начала специальной военной операции большинство стран Евросоюза прекратили прямые закупки российского топлива. Тем не менее, по данным Reuters, Венгрия, Франция и Бельгия по-прежнему импортируют российский газ, на долю которого приходится 12% импорта газа в ЕС (до начала операции на Украине доля составляла 45%).

Единственным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в Европу остается «Турецкий поток». Россия находится на втором месте после США среди поставщиков СПГ в ЕС.

Венгрия и Словакия по-прежнему закупают российскую нефть. Она поступает по трубопроводу «Дружба».