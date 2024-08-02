ЕС вынудит Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти

Еврокомиссия (ЕК) посоветовала Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти после того, как страны пожаловались на блокировку Киевом поставок из России по нефтепроводу.

Замглавы ЕК Валдис Домбровскис призвал Будапешт и Братиславу «активно проводить диверсификацию, отказавшись от российского ископаемого топлива»,

На состоявшейся на прошлой неделе встрече стран - членов Евросоюза при обсуждении этого вопроса «значительное число [стран] <...> задалось вопросом, почему Венгрия и Словакия до сих пор не изучили альтернативные варианты», приводит ТАСС слова Домбровскис.

Ранее Еврокомиссия отказалась от проведения «срочных консультаций» по блокированию Киевом поставок нефти в Венгрию и Словакию. ЕК сослалась на «отсутствие непосредственной угрозы для энергетической безопасности Евросоюза».

Блокирование поставок нефти в Венгрию и Словакию «соответствует интересам Еврокомиссии», фактически усиливая дисциплину внутри ЕС в отношении санкций против российской нефти, решила ЕК.