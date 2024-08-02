НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

ЕС вынудит Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти

Источник:
ТАСС
298 1

Еврокомиссия (ЕК) посоветовала Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти после того, как страны пожаловались на блокировку Киевом поставок из России по нефтепроводу.

Замглавы ЕК Валдис Домбровскис призвал Будапешт и Братиславу «активно проводить диверсификацию, отказавшись от российского ископаемого топлива»,

На состоявшейся на прошлой неделе встрече стран - членов Евросоюза при обсуждении этого вопроса «значительное число [стран] <...> задалось вопросом, почему Венгрия и Словакия до сих пор не изучили альтернативные варианты», приводит ТАСС слова Домбровскис.

Ранее Еврокомиссия отказалась от проведения «срочных консультаций» по блокированию Киевом поставок нефти в Венгрию и Словакию. ЕК сослалась на «отсутствие непосредственной угрозы для энергетической безопасности Евросоюза».

Блокирование поставок нефти в Венгрию и Словакию «соответствует интересам Еврокомиссии», фактически усиливая дисциплину внутри ЕС в отношении санкций против российской нефти, решила ЕК.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Новак счел текущие цены на нефть комфортными для России
Оценены запасы угля в Кузбассе
Власти потребовали обосновать рост цен на бензин АИ‑95
Путин обвинил майнеров в нехватке электроэнергии
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева пришла в мини-шортах на фестиваль Вайкуле
Пилоты российского самолета заметили в небе НЛО
Названы самые мощные в мире Android-смартфоны
Forbes рассказал о худшем сценарии для Вооруженных сил Украины
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

-Керя-

Сами повышают тарифы платоны акцызы цены на топливо и электроэнергию ХКХ зарплаты депутатам. И обвиняют...

jeryakob

Про рост зарплат как то секретным указом прошло видимо. А рост цен - каждый день в магазине

DEMON01

Давайте только не передумайте только на вас надёжа, может хоть рыбки тогда поедим.

Twilight88

Просто другие уже отдали концы после вакцины, остались самые выносливые