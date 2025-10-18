Что такое лунная радуга и как ее увидеть

Радуга появляется не только днем, но и ночью. Такая радуга называется лунной, потому что образуется из-за света Луны.

Красивое оптическое явление становится видно из-за преломления яркого света в мелких капельках воды. Днем радугу создает солнечный свет, ночью — лунный, однако он должен быть сильным.

Цвета лунной радуги разглядеть трудно, поэтому невооруженному глазу она кажется белой. Однако на снимках с долгой выдержкой привычные цвета все же проявятся, только будут блеклыми.

Чтобы полюбоваться лунной радугой, необходимо, чтобы небо было темным и чистым, а Луна была в яркой фазе и находилась не выше 40 градусов от горизонта. Идеальный вариант — Суперлуние.

Кроме этого, для появления лунной радуги в ночном воздухе должны быть капли влаги напротив источника света. Лунный свет преломляется и отражается в капельках воды, образуя цветные полукруги в 42 градуса.