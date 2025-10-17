НАВЕРХ
Какие животные научились играть в видеоигры

Techinsider
Люди научили играть в видеоигры морских львов, шимпанзе, свиней и других животных. Так ученые изучают мыслительные способности зверей, а военные находят применение братьям меньшим в полевых задачах. 

Военно-морской флот США использует морских львов для поиска и восстановления объектов в океане. Чтобы оценить их возможности, специалисты обучили их перемещаться по лабиринту с помощью экранного курсора, животные нажимают кнопки носом.

Фото: © ВМС США

Конкуренцию среди морских млекопитающих львам составляют дельфины-афалины, также работающие на военно-морское ведомство. Они научись играть, управляя джойстиками ртом, пишет журнал Techinsider со ссылкой на военно-морское ведомство.

Фото: © Зоопарк Эдинбурга

На суше больше игроков среди приматов. Шимпанзе и орангутанги в зоопарках Эдинбурга (Шотландия) и Лейпцига (Германия) находят еду в виртуальной среде. 

Шимпанзе в США научились проходить виртуальные лабиринты. Специалисты Университета штата Джорджия доказали, что шимпанзе справляются с задачами на уровне детей в возрасте от трех до шести лет.

Фото: © Университет Пердью

Также в США в 2021 году ученые из Университета Пердью научили четырех свиней мордой управлять джойстиком, направляя курсор на экране на цель. УИсследователи отметили, что свиньям для решения требовалось концептуальное понимание задачи и точная работа моторики.

