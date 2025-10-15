Джеймс Хэтфилд и Ларс Ульрих 15 октября 1981 года создали Metallica – одну из самых популярных рок-групп в мире. В биографии группы 11 студийных альбомов, девять премий «Грэмми», первые места в чартах, стадионные концерты и место в Зале славы рок-н-ролла. Но след в истории Metallica оставила не только песнями.

Борьба с пиратами

Специально для фильма «Миссия невыполнима 2» с Томом Крузом в 2000 году Metallica записала песню «I Disappear». Однако еще до премьеры и официального релиза композиция попала в радиоэфир, после чего музыканты провели расследование.

Оказалось, что песню выложили в Napster – онлайн-сервис для бесплатного обмена музыкой. Там же обнаружились и другие записи, которые все желающие качали целыми альбомами.

Музыканты оценили ущерб от пиратского распространения их творчества в 10 миллионов долларов и подали на Napster в суд. В марте 2001 года суд обязал сервис удалить все песни группы в течение 72 часов. Кроме того, Napster пришлось забанить более 300 тысяч пользователей.

Ларс Ульрих на судебном процессе против Napster Фото : © marketingmadeclear.com

К иску присоединился рэпер Dr. Dre и другие артисты, что в итоге привело к банкротству Napster.

Но крестовый поход группы против пиратства крайне негативно восприняли многие фанаты группы и некоторые коллегами по сцене. Музыкантов обвинили в жадности. Тем не менее, Ульрих впоследствии признавался, что не жалеет об этом эпизоде в истории группы.

«Я не жалею о том, что бросил вызов Napster. […] Это все затевалось ради одной и лишь одной единой цели – это контроль. Не из-за интернета, не из-за денег, не из-за обмена файлами, не из-за того, чтобы "раздавать это дерьмо бесплатно или нет", а из-за того чей именно это был выбор. Если я захочу раздать свое дерьмо бесплатно, то я раздам его бесплатно. Меня же лишили этого выбора», – заявлял барабанщик.

Компания Apple в 2003 году запустила iTunes – первый онлайн-магазин для легальной покупки музыки. Позже появились музыкальные стриминги, позволяющие слушать песни по подписке и отчисляющие роялти артистам за прослушивания. Таким образом, антипиратская деятельность Metallica поспособствовала появлению современной модели цифровой дистрибуции музыки.

Фильм «Some Kind of Monster»

Тяжелые времена начались у Metallica в 2001 году. Группу покинул бас-гитарист Джейсон Ньюстед, записавший с ней четыре альбома. В то же время у Хэтфилда обострились проблемы с алкоголем, и он был вынужден пройти курс реабилитации. Группа записывала восьмой альбом «St. Anger» на фоне этих событий. О работе над «трудным» альбомом сняли документальный фильм.

Психологическое состояние музыкантов вынудило менеджера группы нанять тренера по повышению результативности Фила Тоула. Терапевтические сеансы, наряду с работой на студии и прослушиваниями новых басистов, стали важной частью фильма и помогли участникам группы преодолеть внутренние конфликты.

кадр из фильма "Metallica: Some Kind of Monster" (реж. Джо Берлингер, Брюс Синофски) Фото: © IFC Films

«Это был фильм не о рок-н-ролльной команде, он был о людях, пытавшихся наладить отношения друг с другом и пытающихся понять, кто они есть на самом деле. Прошло уже много лет, и сегодня в Metallica все по-другому. Но я горжусь тем, что мы выпустили этот фильм. Горжусь тем, что нам хватило смелости поделиться этим фильмом и мы не стеснялись быть уязвимыми», – говорил в интервью Ульрих.

Фильм вышел в 2004 году и получил премию Independent Spirit Awards за лучший документальный проект. Он имеет 88% свежести на сайте Rotten Tomatoes и рейтинг 7,5 на IMDb.

Рекорд Гиннесса

Metallica попала в Книгу рекордов Гиннесса как первая рок-группа, давшая концерты на всех семи континентах Земли. Причем музыканты сделали это в течение одного года. Летом 2013-го группа отправилась в тур и за три с половиной месяца отыграла в Северной и Южной Америке, Азии, Европе, Африке и Австралии.

В декабре того же года Metallica дала концерт на аргентинской научной станции Карлини в Антарктиде. Там была установлена огромная палатка, вместившая 120 зрителей: работников станции и фанатов группы, выигравших специальный конкурс.

кадр из фильма "Metallica in Antarctica" (реж. Диего Альварез) Фото: © Plataforma

Концерт получил название Freeze 'Em All (по аналогии с дебютным альбомом группы Kill 'Em All) и продлился около часа. Музыканты исполнили десять песен, которые транслировались не через колонки, а через наушники, чтобы не тревожить местную фауну.

Несмотря на возраст участников (самому младшему, басисту Роберту Трухильо 23 октября исполнится 61 год), Metallica продолжает активно гастролировать. В ноябре у группы запланирована серия концертов в Австралии и Новой Зеландии, а также в Бахрейне и ОАЭ, а весной 2026-го музыканты посетят девять европейских стран.