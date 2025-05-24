Внебрачная дочь нашлась у Фредди Меркьюри

Внебрачная дочь была у вокалиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри, сейчас ей 48 лет, сообщила автор новой биографии музыканта «С любовью, Фредди». Лесли-Энн Джонс.

В 1976 году у Меркьюри был роман с женой его друга. О рождении дочери от нее знал только самый близкий круг людей. В их числе родственники, участники группы Queen и близкая подруга артиста Мэри Остин, пишет Daily Mail со ссылкой на книгу.

Сейчас дочери вокалиста Queen 48 лет, они живет в Европе и работает медицинским работником. У женщины есть ребенок.

Дочь, которая в книге упоминается как «Б», рассказала биографу, что росла «в любящей семье», но знала, кто ее настоящий отец. По ее словам, Меркьюри перед смертью в 1991 году передал дочери 17 томов личных дневников.

По официальным данным, у Меркьюри не было детей, он не состоял в браке. С Мэри Остин музыкант обручился в 1973 году, но через три года они разорвали помолвку, оставшись в дружеских отношениях.