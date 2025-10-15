Пять удивительных каверов хита Nothing Else Matters от Metallica

Одна из самых перепеваемых песен Metallica — баллада Nothing Else Matters. Она родилась в 1991 году случайно, вокалист группы Джеймс Хэтфилд разговаривал по телефону со своей девушкой, в одной руке он держал трубку, а другой перебирал струны.

Сначала Хэтфилд не хотел показывать песню другим участникам группы, считая ее слишком личной и выбивающейся из репертуара Metallica. Барабанщик Ларс Ульрих, первым услышавший балладу, настоял на включении ее в новый альбом. А продюсер группы Боб Рок придумал добавить в аранжировку симфонический оркестр — впервые в творчестве коллектива.

За прошедшее время песню перепели сотни раз. Удачно, интересно, странно и неожиданно. На национальных инструментах, детские хоры и на даже на бурятском языке. Ниже пять наиболее интересных каверов великой песни из великого альбома.

1. Apocalyptica — 1998 год

Песня со второго альбома финского струнного квартета. Возможно, именно эта версия подтолкнула Metallica к идее совместного концерта с симфоническим оркестром Сан-Франциско в 1999 году. Запись этого выступления вошла в дискографию группы под названием S&M (Symphony and Metallica).

2. Lissie – 2012 год

Эту версию американской фолк-певицы Элизабет Морус можно услышать в финале девятой серии шестого сезона «Блудливой Калифорнии» с Дэвидом Духовны. Песня украсила одну из самых эмоциональных сцен сезона, а, возможно, и всего сериала.





3. Майли Сайрус – 2021 год

Партию фортепиано в этой версии исполнил Элтон Джон, назвавший Nothing Else Matters одной из лучших песен всех времен.

«Для меня это одна из лучших песен, когда-либо написанных. Это песня, которая никогда не устареет», – заявил музыкант в шоу Говарда Стерна.

4. Дэйв Гаан – 2021 год

Версия вокалиста Depeche Mode, как и версия Сайрус, записана для того же трибьют-альбома, приуроченного к 30-летию выхода черного альбома «Металлики». Один из самых минималистичных, но и самых пронзительных каверов легендарной баллады.

5. RADIO TAPOK – 2022 год

Русскоязычную версию баллады записал российский мультиинструменталист Олег Абрамов. Идеальный вариант для тех, кто хотел узнать, о чем же поется в оригинале.