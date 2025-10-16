НАВЕРХ
Врач объяснил, почему осенью начинают болеть

Источник:
«Газета.Ru»
Иммунитет объективно снижается осенью и люди начинают массово «простывать». Это следствие похолодания, сокращения светового дня, изменения рациона и других факторов. Но способы поддержать организм есть и они несложные. 

«Среди очевидных факторов можно выделить похолодание и сырость. Они ведут к переохлаждению и сужению сосудов слизистой носа, что снижает ее барьерную функцию и облегчает проникновение вирусов», — цитирует терапевта Дмитрия Карпенко  «Газета.Ru».

Осенью люди дольше находятся в закрытых помещениях — в офисах, транспорте, доме. Из-за тесного контакта повышается концентрация патогенов и риск заражения. В этот период также завершаются отпуска и начинается учеба. Взрослые возвращаются в рабочие коллективы, а дети идут в школу — начинается активный обмен вирусами, утверждает Карпенко. 

«Резкое сокращение светового дня — это ключевой фактор для мегаполиса. Дефицит солнечного света приводит к снижению выработки витамина D, критически важного для работы иммунных клеток (Т-лимфоцитов), и к повышенной выработке мелатонина, что вызывает сонливость, апатию и снижает общую резистентность организма», — пояснил врач.

После периода свежих овощей и фруктов осенью люди часто переходят на более тяжелую, углеводную пищу, содержащую меньше витаминов и клетчатки. Осенью растет загазованность воздуха, что создает постоянную токсическую нагрузку, с которой вынуждена бороться иммунная система, перечислил негативные факторы врач.

Кто такие совы и жаворонки

Но это не значит, что осенние болезни неизбежны. Здоровье поддержать можно. Для поддержки иммунитета осенью важны сбалансированное питание, включающее фрукты, овощи, ягоды, белок и полезные жиры, а также регулярная физическая активность и полноценный сон (7-8 часов). Полезны также прогулки в светлое время суток и соблюдение гигиены рук

Жизнь #Здоровье
