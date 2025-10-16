Врач объяснил, почему осенью начинают болеть

Иммунитет объективно снижается осенью и люди начинают массово «простывать». Это следствие похолодания, сокращения светового дня, изменения рациона и других факторов. Но способы поддержать организм есть и они несложные.

«Среди очевидных факторов можно выделить похолодание и сырость. Они ведут к переохлаждению и сужению сосудов слизистой носа, что снижает ее барьерную функцию и облегчает проникновение вирусов», — цитирует терапевта Дмитрия Карпенко «Газета.Ru».

Осенью люди дольше находятся в закрытых помещениях — в офисах, транспорте, доме. Из-за тесного контакта повышается концентрация патогенов и риск заражения. В этот период также завершаются отпуска и начинается учеба. Взрослые возвращаются в рабочие коллективы, а дети идут в школу — начинается активный обмен вирусами, утверждает Карпенко.

«Резкое сокращение светового дня — это ключевой фактор для мегаполиса. Дефицит солнечного света приводит к снижению выработки витамина D, критически важного для работы иммунных клеток (Т-лимфоцитов), и к повышенной выработке мелатонина, что вызывает сонливость, апатию и снижает общую резистентность организма», — пояснил врач.

После периода свежих овощей и фруктов осенью люди часто переходят на более тяжелую, углеводную пищу, содержащую меньше витаминов и клетчатки. Осенью растет загазованность воздуха, что создает постоянную токсическую нагрузку, с которой вынуждена бороться иммунная система, перечислил негативные факторы врач.

Но это не значит, что осенние болезни неизбежны. Здоровье поддержать можно. Для поддержки иммунитета осенью важны сбалансированное питание, включающее фрукты, овощи, ягоды, белок и полезные жиры, а также регулярная физическая активность и полноценный сон (7-8 часов). Полезны также прогулки в светлое время суток и соблюдение гигиены рук.