Путин назвал «национальную гордость России»

Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства и рассказал об успехах этого сектора экономики.

«За последние годы достижения нашего АПК стали настоящим предметом национальной гордости, примером динамичного поступательного развития, успешного освоения самых современных передовых технологий», — заявил Путин.

По его словам, в прошлом году в России собрали рекордные объемы риса и масличных культур, урожай зерна вошел в пятерку лучших за новейшую историю. В то же время производство скота и птицы обновило максимальные значения, хороший задел для развития закладывается и в 2025-м.

Путин подчеркнул, что страна не только обеспечивает себя продуктами питания, но и держит главные позиции в поставках продовольствия на глобальный рынок.

«Нашу качественную продукцию — зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары — знают и любят более чем в 160 странах мира», — отметил президент.

