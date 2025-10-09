Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге по Украине

Диалог по Украине поставлен на «серьезную паузу», заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, сейчас обозначилась серьезная пауза в процессе диалога, в процессе развития стамбульских переговоров», — цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос, почему мирный импульс саммита РФ и США на Аляске оказался исчерпан.

Украинское руководство по-прежнему не дает никаких ответов по документам, добавил представитель Кремля.

Власти Украины «явно воодушевлены европейцами» и не стремятся к мирному процессу, «им кажется, что что-то изменится на фронтах и они перейдут в позитивную динамику», отметил он. «Но реальное положение дел свидетельствует об обратном», — цитирует Пескова РБК.

Третий раунд прямых переговоров Москвы и Киева по украинскому урегулированию прошел в Стамбуле 23 июля.

Москва предлагала вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта, а также сформировать три рабочие группы по политическим, военным и гуманитарным вопросам. Киев предлагал до конца августа провести встречу президентов России и Украины при участии президентов США и Турции.

В итоге, состоялась встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На ней не удало достичь сделки по урегулированию российско-украинского конфликта.

Встреча Путина и Зеленского пока невозможна