Кремль счел пока невозможной встречу Путина и Зеленского

ТАСС
Кремль
Контакты России и Украины на высшем уровне невозможно готовить сейчас, так как Киев поставил переговоры на паузу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что сейчас возникла в переговорном процессе пауза. Именно переговорный процесс на экспертном уровне способен подготовить контакты на высшем уровне», — цитирует ТАСС Пескова.

Оп подчеркнул, что «сами по себе контакты на высшем уровне не могут быть самоцелью, ибо они никак не помогут решить такую комплексную и сложную проблему».

«К сожалению, мы не имеем возможности сейчас готовить такую встречу с украинской стороной, потому что киевский режим не спешит с продолжением переговорного процесса, стамбульского процесса, не спешит с ответом на переданные проекты документа», — пояснил Песков.

Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
Кремль счел пока невозможной встречу Путина и Зеленского
