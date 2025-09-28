НАВЕРХ
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве

Источник:
Sibnet.ru
772 4
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударами по российской энергетической инфраструктуре и блэкаутом в Москве.

«Если Россия ставит цель блэкаута на Украине и ставит эту цель каждую зиму <…>, я не уверен, что ответ от нас и других партнеров должен быть другим. <…> Если угрожают блэкаутом, например, столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России», — цитирует Зеленского «Украинская правда».

Глава государства добавил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский в разговоре с Axios заявлял, что чиновникам Кремля следует знать местоположение бомбоубежищ. Он допустил удары по целям в России новым дальнобойным оружием, которое Украина рассчитывает получить от США.

