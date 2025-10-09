Импульс саммита Путина и Трампа на Аляске исчерпан

Импульс урегулированию конфликта на Украине, который появился после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, почти исчерпан, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

«К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников «войны до последнего украинца», прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан», — цитирует Рябкова РБК.

Рябков также призвал США трезво и здраво подойти к вопросу передачи Киеву ракет Tomahawk. По его словам, использование ракет такого класса возможно только с участием американского персонала.

«Я надеюсь, глубину и тяжесть последствий принимаемого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению», — отметил он.

Путин и Трамп встретились 15 августа в Анкоридже на Аляске. Они обсуждали украинское урегулирование, но достигнуть сделки по этому вопросу сторонам так и не удалось.