Трамп нарушил обещание и снова назвал Россию «бумажным тигром»

Sibnet.ru
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп вновь назвал Россию «бумажным тигром», несмотря на ранее данное обещание воздерживаться от подобных выражений.

«Я сказал Путину: "Ты выглядишь плохо. Ты четыре года ведешь войну, которая должна была занять неделю. Ты что, бумажный тигр?"» — заявил Трамп во время его выступления перед американскими генералами, которое транслировал Белый дом.

Президент США в очередной сказал, что разочарован президентом России Владимиром Путиным. «Я думал, что он быстро с этим разберется. Он должен был закончить эту войну за неделю», — отметил он.

Около недели назад Трамп сравнил Россию с «бумажным тигром» в посте в соцсети Truth Social. «Россия уже три с половиной года ведет бессмысленную войну, в которой настоящей военной мощи потребовалось бы менее недели для победы. Это нисколько не украшает Россию. На самом деле это делает ее похожей на бумажного тигра», — писал он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая журналистам на слова Трампа, заявил, что «Россия — это скорее медведь, а бумажных медведей не бывает».

Сам Трамп спустя несколько дней отказался от формулировки о «бумажном тигре», пообещав впредь не употреблять ее по отношению к каким-либо странам.

«Бумажный тигр» — это китайская метафора, обозначающая что-то или кого-то, что кажется сильным, угрожающим и грозным, но на самом деле является слабым, бессильным и пустым. Выражение популяризовалось в 1950-х годах Мао Цзэдуном, который так называл американскую военную мощь, утверждая, что она не представляет реальной опасности.

