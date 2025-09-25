НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремлю не понравилось, что Трамп сравнил Россию с бумажным тигром

Источник:
Sibnet.ru
338 5

Россия — не «бумажный тигр», она больше ассоциируется с медведем, заявил в ответ президенту США Дональду Трампу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social написал, что «Россия бесцельно сражается три с половиной года в войне, которую настоящая военная держава победила бы меньше чем за неделю». «Это не красит Россию. На самом деле она все больше выглядит как "бумажный тигр"», — отметил Трамп.

«Россия никак не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. "Бумажных медведей" не бывает, и Россия — настоящий медведь», — сказал в интервью РБК Песков, комментируя слова Трампа.

По его словам, «Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя, вы можете это вспомнить самостоятельно». «Здесь ничего бумажного нет, Россия сохраняет свою устойчивость, Россия сохраняет макроэкономическую стабильность», — отметил Песков.

Россия испытывает определенные точки напряжения и проблемные точки в разных секторах экономики, что связано с экономическими ограничениями, санкциями, а также с мировой экономической неразберихой, добавил пресс-секретарь российского лидера.

Трамп заявил о возможности Украины вернуть все территории

Еще по теме
Аналитик предупредил о риске начала сразу нескольких новых войн
Южная Корея оценила запасы высокообогащенного урана КНДР в две тонны
Польша открыла границу с Белоруссией
Казахстан отказался стать посредником между Россией и Украиной
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Росавтодор» предложил сделать все дороги платными
Вышла демоверсия новой игры от создателей «Смуты»
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
Обсуждение (5)
О самом главном
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
32
Российские танки задали моду в мире
31
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
20
Российская армия нанесла мощный удар по Украине
14
Европа отказалась учитывать мнение России в вопросах гарантий Украине
14
Глава МИД Британии заявила о риске столкновения НАТО с Россией