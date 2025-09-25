Россия — не «бумажный тигр», она больше ассоциируется с медведем, заявил в ответ президенту США Дональду Трампу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social написал, что «Россия бесцельно сражается три с половиной года в войне, которую настоящая военная держава победила бы меньше чем за неделю». «Это не красит Россию. На самом деле она все больше выглядит как "бумажный тигр"», — отметил Трамп.

«Россия никак не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. "Бумажных медведей" не бывает, и Россия — настоящий медведь», — сказал в интервью РБК Песков, комментируя слова Трампа.

По его словам, «Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя, вы можете это вспомнить самостоятельно». «Здесь ничего бумажного нет, Россия сохраняет свою устойчивость, Россия сохраняет макроэкономическую стабильность», — отметил Песков.

Россия испытывает определенные точки напряжения и проблемные точки в разных секторах экономики, что связано с экономическими ограничениями, санкциями, а также с мировой экономической неразберихой, добавил пресс-секретарь российского лидера.

