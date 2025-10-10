Статуи острова Пасхи действительно «ходили», доказали ученые

Ученые провели исследование и полевые эксперименты, которые доказали, что древние жители острова Пасхи (Рапа-Нуи) не перекатывали свои огромные статуи, а передвигали их вертикально. Статуи словно «ходили» — как это описано в преданиях острова.

Споры о том, как островитяне перемещали многотонные скульптуры моаи, продолжались столетия. Ученые под руководством антрополога Карла Липо из Бингемтонского университета и Терри Ханта из Университета Аризоны проанализировали почти тысячу статуй, в том числе 62, найденные вдоль древних дорог, говориться в статье журнала Journal of Archaeological Science.

Исследователи обратили внимание на то, что все статуи у дорог имеют широкое D-образное основание и наклоненное положение вперед. Это позволяет раскачивать их из стороны в сторону, создавая эффект ходьбы. Чтобы проверить гипотезу, ученые изготовили копию статуи весом 4,35 тонны и с сохранением пропорций.

С помощью веревок статую раскачивали из стороны в сторону. Каждое движение смещало центр тяжести и сдвигало моаи. Так, 18 человек за 40 минут продвинули статую на 100 метров.

Изучив древние дороги, археологи пришли к выводу, что они создавались как элемент монументального строительства — были шириной 4,5 метра и с вогнутым профилем для стабилизации статуй при транспортировке.