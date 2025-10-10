НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Статуи острова Пасхи действительно «ходили», доказали ученые

Источник:
Journal of Archaeological Science
276 0
Фото: Rivi / CC BY-SA 3.0

Ученые провели исследование и полевые эксперименты, которые доказали, что древние жители острова Пасхи (Рапа-Нуи) не перекатывали свои огромные статуи, а передвигали их вертикально. Статуи словно «ходили» — как это описано в преданиях острова.

Споры о том, как островитяне перемещали многотонные скульптуры моаи, продолжались столетия. Ученые под руководством антрополога Карла Липо из Бингемтонского университета и Терри Ханта из Университета Аризоны проанализировали почти тысячу статуй, в том числе 62, найденные вдоль древних дорог, говориться в статье журнала Journal of Archaeological Science. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАрхеологи нашли мумии возрастом 12 тысяч лет

Исследователи обратили внимание на то, что все статуи у дорог имеют широкое D-образное основание и наклоненное положение вперед. Это позволяет раскачивать их из стороны в сторону, создавая эффект ходьбы. Чтобы проверить гипотезу, ученые изготовили копию статуи весом 4,35 тонны и с сохранением пропорций.

С помощью веревок статую раскачивали из стороны в сторону. Каждое движение смещало центр тяжести и сдвигало моаи. Так, 18 человек за 40 минут продвинули статую на 100 метров. 

Изучив древние дороги, археологи пришли к выводу, что они создавались как элемент монументального строительства — были шириной 4,5 метра и с вогнутым профилем для стабилизации статуй при транспортировке.

Найден полицейский свисток возрастом более 3 тысяч лет
Еще по теме
Определены самые трудолюбивые жители Европы
Сандалию возрастом 650 лет нашли археологи в гнезде стервятников
Что означают цветные пятна при закрытых глазах
Новый вид хищного динозавра мегараптора нашли в Аргентине
смотреть все
Наука #Интересно
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава победившей в Чехии партии выступил против Украины
Xiaomi 17 Pro Max стал самым мощным Android-смартфоном в мире
Путин заявил, что поставка Киеву Tomahawk разрушит связи с США
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин объяснил поражение лайнера AZAL неисправностью ПВО
Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге по Украине
Миронов предложил ликвидировать фонд ОМС
Учения по поимке резвого тигра в Калининградском зоопарке. ВИДЕО
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Комплекс имени себя - тут и добавить нечего.

Uynachalnica

От уровня ВУЗа и техникума плавно переходим к уровню ФЗУ. А в медицине фельдшера могут работать за врачей....

HAAN27

Нужно наградить пацана какой нибудь медалькой!!!

Uynachalnica

А потом, денег нет, но вы держитесь!