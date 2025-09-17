Археологи нашли древнейшие мумии возрастом до 12 тысяч лет

Археологи в Юго-Восточной Азии нашли десятки самых древних мумии в мире возрастом до 12 тысяч лет. Захоронения, обнаруженные на юге Китая, во Вьетнаме, на Филиппинах, в Лаосе, Таиланде, Малайзии и Индонезии показывают устойчивую традицию мумификации в ранних обществах людей.

Найденные захоронения донеолитического периода характерны тем, что людей хоронили в скрюченном или сидячем положении, в отличие от погребений позднего неолита, когда типичным было положение тела на спине. Кроме того, многие тела намеренно коптили над костром с целью мумификации.

Эти захоронения более древние, чем ранее известные мумии, в том числе мумии культуры Чинчорро на севере Чили, возрастом порядка 7 тысяч лет, и древнеегипетские мумии, которым около 4,5 тысячи лет. Об этом исследовании пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые изучили 54 захоронения из 11 археологических памятников и установили, что искусственная мумификация была широко распространена в Юго-Восточной Азии уже в конце плейстоцена и начале голоцена. Некоторые позы, особенно гиперсогнутые, требовали особой осторожности, что говорит о мастерстве и ритуальном значении этих древних погребальных практик.