Археологи обнаружили древнейшее захоронение возрастом 240 тысяч лет

Ученые обнаружили в одной из пещер Южной Африки древнейшее преднамеренное захоронение, совершенное дальними родственниками человека — ранними гоминидами Homo naledi. Они жили более 240 тысяч лет назад — до появления современного человека и неандертальцев.

В пещерной системе Рвайзинг-Стар на юге континента ученые нашли в каменных полостях на глубине до 30 метров более 1,5 тысячи тысяч костей не менее 15 особей Homo naledi, как молодых, так и взрослых. Некоторые скелеты сохранили полные анатомические связи, например, стопу и лодыжку, все еще прикрепленные к ноге.



Анализ грунта не выявил перемещения воды или оползня, которые могли бы естественным образом занести кости в подземные камеры. Авторы исследования утверждают, что кости не могли быть отложены хищниками или стать результатом случайных геологических событий.



Вместо этого, окаменелости, по-видимому, были помещены туда намеренно, а затем быстро засыпаны осадком до того, как тела закончили разлагаться. Homo naledi намеренно переносили своих умерших в пещерную систему и хоронили их. Это отодвигает историю погребальной практики более чем на 100 тысяч лет назад.



Перенос тел в глубокие узкие пещеры требовал сотрудничества, планирования и, возможно, огня для освещения. Это действие говорит о когнитивной развитости, неожиданной для вида, далекого от современных людей. Homo naledi были ростом чуть более 120 сантиметров, их мозг составлял треть мозга современных людей.