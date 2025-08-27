Происхождение камней Стоунхенджа подтвердил 5000-летний коровий зуб

НАВЕРХ
Источник:
Journal of Archaeological Science
Коровий зуб возрастом 5 тысяч лет помог ученым подтвердить, что «голубые камни» Стоунхенджа доставлялись для строительства мегалитического сооружения с территории Уэльса.

Часть челюсти коровы была найдена у южного входа в Стоунхендж в 1924 году. Недавно с помощью изотопного анализа ее изучили британские археологи, следует из публикации Journal of Archaeological Science. Установлено, что животное жило между 2995 и 2900 годами до нашей эры, когда началось возведение мегалита.

Изотопы свинца, содержащиеся в третьем коренном зубе, показали, что животное происходило родом из местности с более древними палеозойскими породами, которые были обнаружены в Преселийских холмах в Уэльсе. Позже животное проделало путь в 200 километров до Стоунхенджа.

Это стало важным доводом в пользу теории о том, что рогатый скот помогал людям 5 тысяч лет назад перетаскивать гигантские камни за сотни километров. Ученые предполагают, что животное, чьи останки были найдены, участвовало в транспортировке «голубых камней», добывавшихся в Уэльсе.

Стоунхендж построен из двух видов песчаника — сарсеновых, самых крупных камней, и помельче — «голубых камней». В 2005 году Робин Хит выдвинул гипотезу, согласно которой «голубые камни» добывались в горах Пресели в Уэльсе. С 1920-х годов господствовала теория геолога Герберта Томаса, который предположил, что эти камни добыты в валлийском графстве Пембрукшир.

