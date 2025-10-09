НАВЕРХ
Изъяли 60 объектов у обвиняемого в изнасиловании экс-депутата Госдумы

Источник:
ТАСС
Юрий Наспо
Фото: © сайт Госдумы РФ

Суд в Сочи изъял в пользу государства порядка 60 объектов недвижимости у бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Наспо, сообщил его адвокат Роман Баранников. Генпрокуратура подала иск в рамках борьбы с коррупцией. Также экс-депутата обвинили в изнасиловании 19-летней помощницы.

По словам защитника, решение об изъятии недвижимости обжаловано в вышестоящем суде, пишет ТАСС. В прошлом году у Наспо уже изъяли 100% акций компаний «Национальная топливная компания», «Кубаньойл», «Сочипетрол», а также ряд объектов недвижимости в Сочи.

По версии следствия, 22 марта 2023 года Юрий Напсо изнасиловал свою помощницу, которой на тот момент исполнилось 19 лет. Через неделю после этого он уехал из России. Депутатского мандата его лишили за прогулы в апреле 2025 года.

