Росархив остановил доступ к делам жертв политических репрессий

Информация «об архивных документах, содержащих сведения о жертвах политических репрессий» получила статус «Для служебного пользования», сообщил Росархив. Российские архивы начали отказывать исследователям в выдаче дел. Родственникам репрессированных дела пока выдают.

Отказ связан с приказом Росархива №38 от 20 марта 2025 года, который установил порядок внесения архивной информации в перечень «служебной информации ограниченного распространения» из-за того, что ее распространение может «создать потенциальную угрозу» интересам России.

Решение о внесении в должно приниматься специальной комиссией Росархива. Информация о жертвах политических репрессий попала в перечень без рассмотрения комиссией, пишет «Коммерсант». При этом и сам перечень находится под грифом для «Для служебного пользования».