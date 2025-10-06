НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Росархив остановил доступ к делам жертв политических репрессий

Источник:
«Коммерсант».
193 2

Информация «об архивных документах, содержащих сведения о жертвах политических репрессий» получила статус «Для служебного пользования», сообщил Росархив. Российские архивы начали отказывать исследователям в выдаче дел. Родственникам репрессированных дела пока выдают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗаработали новые правила ОМС

Отказ связан с приказом Росархива №38 от 20 марта 2025 года, который установил порядок внесения архивной информации в перечень «служебной информации ограниченного распространения» из-за того, что ее распространение может «создать потенциальную угрозу» интересам России. 

Решение о внесении в должно приниматься специальной комиссией Росархива. Информация о жертвах политических репрессий попала в перечень без рассмотрения комиссией, пишет «Коммерсант». При этом и сам перечень находится под грифом для «Для служебного пользования».

Установлен перечень экстремистских организаций
Еще по теме
Какие подарки облагаются налогом
Депутат взялся за проблему с очередями в женских туалетах
Охотничьи сборы вырастут в России более чем в пять раз
Начало уроков в школе предложили сдвинуть
смотреть все
Политика #Законы #История
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запрещенную присадку вернут для борьбы с дефицитом бензина
Суд признал Штенгелова экстремистом и изъял холдинг в 497 миллиардов
Кадыров потребовал трибунала для генерала Шаманова
«Август»: за что ругают и хвалят фильм
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
29
Процент сбитых Украиной российских ракет достиг минимума
28
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
25
Число пользователей Max выросло на 10 млн за месяц
20
Россияне высказали отношение к нытикам в соцсетях
20
Российская армия нанесла массированный удар по Украине