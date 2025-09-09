Минздрав утвердил новые правила в связи с изменениями в закон об обязательном медицинском страховании, вступившими в силу с 1 сентября 2025 года.

В правила внесен ряд уточнений. Так, в тариф на оплату медицинской помощи вошли расходы на содержание, эксплуатацию, развитие и приобретение программного обеспечения. Ранее в тарифе содержалась только оплата ПО.

В число расходов на коммунальные услуги, которые можно компенсировать страховыми средствами, добавили: плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и плату за нарушение нормативов по объему сточных вод и нормативов водоотведения по составу сточных вод.

Арендную плату и лизинговые платежи за оборудование можно оплачивать за счет ОМС с ограничением в год за один объект по базовой программе госгарантий бесплатной медпомощи. Ранее платеж был ограничен 1 миллионом рублей в год за один объект.