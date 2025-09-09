НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Заработали новые правила обязательного медицинского страхования

Источник:
Sibnet.ru
351 0

Минздрав утвердил новые правила в связи с изменениями в закон об обязательном медицинском страховании, вступившими в силу с 1 сентября 2025 года.

В правила внесен ряд уточнений. Так, в тариф на оплату медицинской помощи вошли расходы на содержание, эксплуатацию, развитие и приобретение программного обеспечения. Ранее в тарифе содержалась только оплата ПО.

В число расходов на коммунальные услуги, которые можно компенсировать страховыми средствами, добавили: плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и плату за нарушение нормативов по объему сточных вод и нормативов водоотведения по составу сточных вод.

Арендную плату и лизинговые платежи за оборудование можно оплачивать за счет ОМС с ограничением в год за один объект по базовой программе госгарантий бесплатной медпомощи. Ранее платеж был ограничен 1 миллионом рублей в год за один объект.

Еще по теме
Чем грозит несанкционированный запуск дрона
Самые причудливые налоги: на солнце, тень и коровье пуканье
Введены новые правила для коллекторов
Сделки с недвижимостью станут биометрическими
смотреть все
Жизнь #Законы #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
Россиянам предложили выбрать слово года — 2025
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля
Обсуждение (0)
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

userkc

у Костина и у всех чиновников зарплата и сбережения должны быть только в рублях, тогда у них другая позиция...

mosquito__2010

а зачем нужно было два миллиона украинцев закапывать ? кто знает ребята расскажите пожалуйста.

mosquito__2010

понятно.а что происходит на самом деле без вашего вот этого омбюшур котюшур ?

pepelmetal

Репка обычный русофоб, не более