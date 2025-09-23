Вступил в силу Приказ Минюста России о порядке ведения перечня организаций, признанных экстремистскими в соответствии с российским законодательством.



Документ устанавливает: порядок ведения перечня и содержащиеся в нем сведений; сроки внесения информации об экстремистских организациях; формат ведения перечня; порядок доведения сведений до третьих лиц.



Экстремистская организация — это объединение (общественное, религиозное или другое), которое суд решил ликвидировать из-за ведения экстремистской деятельности. С июля 2025 года экстремистской организацией может быть признано и «экстремистское сообщество» — организованная группа лиц.